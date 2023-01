La Give Box, de retour à la bibliothèque de Celles... à l'abri des incivilités et dégradations

Enlevée des abords de l’église Saint-Christophe, la Give Box va refaire surface dans la bibliothèque. Elle ne sera plus accessible 24 h/24, mais ne s’exposera surtout plus aux incivilités et aux dégradations.