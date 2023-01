À Blandain, depuis 50 ans, un calendrier concerté fixe les dates des festivités des diverses associations

Cela fait un demi_siècle qu’à Blandain les différentes écoles et associations établissent un calendrier concerté des activités locales. Un exemple qui pourrait/devrait inspirer d’autres communautés !

Si le monde associatif a connu pas mal d’évolutions depuis la fin du siècle dernier, il a été sérieusement bousculé par les récentes crises sanitaire et énergétique. Cela étant, à Blandain et environs, on peut toujours compter sur une série d’organisateurs...