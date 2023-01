La sortie, en 1973, de son titre fétiche “Angélique”, qui se vendra à plus de 1 600 000 exemplaires, côtoyant les premières places de hits occupées par des artistes au nom de Sardou, Mike Brand ou autres vedettes des années septante, viendront confirmer le phénomène. Les Chanson "Nostalgique", "Si tu Voulais", "Prisonnier de mon Amour" et bien d’autres suivront. Autant de succès qui font la réputation de cet auteur-compositeur et interprète Bruxellois.

Christian Vidal a été fêté comme il se doit pour sa première prestation publique de 2023. ©Jean-Marie BARGIBANT

Chanteur pur belge de souche, Christian Vidal traverse les générations et n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. Chanteur de charme par excellence, il a fêté ses 72 ans le 16 décembre dernier et n’entend pas quitter la scène demain. 2023 sera d’ailleurs une année pleine de projets.

Si les années passent, Christian Vidal a trouvé la recette pour conserver son succès auprès d’un public fidèle, qu’il ne manque jamais de venir saluer au plus près dans les salles au sein desquelles il se produit. Pour sa première prestation publique de l’année, au Barry Club, l’artiste s’est produit en compagnie de la talentueuse chanteuse Péruwelzienne Mélanie Bonfitto. Christian Vidal a été fêté comme il se doit, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la sortie de son Incontournable titre “Angélique”.

Coïncidence des dates, la patronne du BARRY CLUB fête également son demi-siècle cette année !