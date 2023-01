Le Bizet : de nouveaux exploitants "Aux Délices"

Il pratique différents aspects de l’horeca: responsable de pâtisserie en Allemagne, chef pâtissier dans un restaurant parisien… "La cinquantaine venue, j’avais envie d’avoir ma propre affaire. Grâce à une société qui s’occupe de transmettre des entreprises, j’ai appris que la boulangerie-pâtisserie" Aux Délices " était à vendre. Je suis venu voir et je suis directement tombé amoureux des lieux. J’ai flashé sur la large vitrine. En plus, le quartier est sympathique, avec la France tout à proximité.

Le fait que l’affaire soit située en Belgique ne me dérange pas: les Belges sont plus conciliants et l’administration y est moins lourde. Revers de la médaille, j’ai découvert le prix de l’énergie et les salaires importants ! "

Avec son épouse, qui sert au magasin, et leurs trois enfants, scolarisés à Armentières, il a donc déposé armes et bagages à l’étage du magasin: "C ela change de la région parisienne, mais je me définis comme un terrien. Partout, il y a des gens intéressants et, comme je l’ai déjà pas mal pratiqué, cela ne me dérange pas de déménager. Tout se passe bien: la famille s’est habituée et les clients apprécient nos produits !"

Les nouveaux propriétaires ont gardé une partie du personnel: "Nous travaillons avec un pâtissier, un boulanger, trois vendeuses et un apprenti. Nous vendons autant de pâtisserie en semaine que le week-end. Les bûches ont très bien fonctionné avec 50% de crème au beurre. J’ai aussi proposé quelques innovations, notamment à partir de mousses. Pour ce qui est des galettes des rois, nous en avons déjà vendu 800 !"