Répartis en sous-groupes, les plus de quarante élèves de 5e et 6e secondaire de la Sainte-Union de Kain ont été amenés à participer à une “Cop climatique” afin de trouver des solutions face au réchauffement de la planète.

”Trois autres collègues étaient partants pour organiser ce jeu de rôles initié par la WWF. Deux d’entre nous ont suivi une formation à Bruxelles dans les locaux de l’ONG”, confie Thomas Dramaix, professeur de sciences et technologies.

Une négociation par thématique

Selon quatre thématiques – l’alimentation, l’accueil des réfugiés, la réduction du gaz à effet de serre et les transports – les jeunes chefs d’États ont dû s’accorder sur des résolutions qui rassemblent un maximum de consensus.

Animée par Barbara Saintes, chargée d’éducation de la WWF, la tâche était loin d’être facile. “Taxer le gaspillage”, “Mettre en place un système récompense”, “Réduire l’élevage intensif”, “Taxer les gros producteurs de viande”, “Octroyer une aide financière aux pays d’accueil”, “Baisser le prix des transports et les rendre plus accessibles”,… Les élèves ont débattu (tout comme leurs enseignants) sur les décisions avancées.

On pouvait notamment entendre au niveau des transports : “Baisser les prix des transports, c’est très bien, mais d’ici février, les tickets de trains vont augmenter, donc comment on fait ? Vous n’avez pas parlé des voitures thermiques avec leur interdiction dans quelques années en Europe. Est-ce que vous avez une solution ?”. Les accords ont à chaque fois été soumis à un vote.

Et à leur échelle ?

Comme l’explique Florian Mathieu, professeur d’histoire et de sciences sociales, le but d’une telle activité est “d’éclairer les consciences sur le réchauffement climatique et les conséquences à long terme”.

Jean Demasure, professeur de géographie ajoute : “Et finalement, c’est aussi le développement citoyen. Que peuvent-ils faire à leur échelle face à cette problématique ? Négocier ne fonctionne pas toujours, mais il faut essayer de déboucher sur des actions concrètes”.

Contrairement à la politique, beaucoup de jeunes ont évoqué le fait de pouvoir agir sur le climat. “J’en ai également parlé dans l’un de mes cours et ça reste un sujet qui leur tient à cœur”, précise Mélanie Blin.

”Ce n’est pas faisable tous les jours”, mais les enseignants pensent que cette autre manière d’apprendre aura un bénéfice plus grand pour leurs élèves.