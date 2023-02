L’opposition claque la porte du conseil de Brunehaut : "Vous réduisez encore un peu plus notre droit d'expression"

Comme pressenti, le point n° 16 de l’ordre du jour, relatif à des modifications du règlement d’ordre intérieur du conseil communal est très mal passé dans le chef de l’opposition brunehautoise ! A un tel point que les deux conseillers "Indépendant", Nadya Hilali et François Schieste ont directement plié bagage, laissant sur leurs chaises des portraits d’une femme et d’un homme la bouche bâillonnée, les empêchant de s’exprimer. Il était en effet question de réglementer davantage les questions d’actualité posées à la fin du conseil communal. "Actuellement, les questions peuvent être soit écrites, et il vous...