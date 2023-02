Un paysage lunaire sur l’A8 entre Frasnes et Tournai : "Sa réfection doit être une priorité", reconnaît le ministre Henry

L’état calamiteux de la route suscite à juste titre le courroux des conducteurs, qui ont de quoi craindre pour leur sécurité.

Un problème récurrent depuis 20 ans !

Le sujet s’est invité sur la table de la commission énergie, climat et mobilité du Parlement wallon suite à une interpellation du député Jean-Luc Crucke (MR), lequel n’hésite pas à parler de malédiction de l’A8. « Le paysage lunaire que présente l’A8 entre Frasnes et Tournai est digne d’une époque que l’on croyait révolue et où prendre la route ressemblait à une aventure au Far West. La situation est tout simplement indigne d’une société moderne..."

« Notre patience a ses limites »

"Comment est-ce possible d’en arriver à un tel état de délabrement. Depuis le début de mon engagement de parlementaire, il y a 20 ans, j’ai épuisé tous les ministres des travaux publics sur le sujet. Les ouvriers essaient de combler les trous ; ça dure 4-5 jours et puis ils reviennent. Il doit y avoir un problème structurel. C’est de l’inconscience d’emprunter ce tronçon. Si vous pensez que ça sert à quelque chose que j’aille manifester avec des Wallons picards, dites-le nous. À un moment, notre patience a ses limites", affirme le mandataire anvinois en s’adressant au ministre compétent Philippe Henry (Écolo).

Peut-on s’attendre à une solution pérenne en engageant (enfin) des moyens pour une réfection en profondeur de l’axe Frasnes-lez-Anvaing-Tournai ? Telle est la question centrale posée par l’ex-bourgmestre de Frasnes, qui évoque l’existence de fonds d’urgence prévus dans les budgets régionaux.

Le ministre de la Mobilité et des Infrastructures a assuré que son administration est bien consciente de l’état de dégradation sur cette partie de l’A8.

"Par le biais d’un bail d’intervention d’urgence, le SPW répare quotidiennement le tronçon qui cause de nombreux dégâts aux automobilistes. À cette période, les réparations sont moins qualitatives car elles doivent être réalisées avec du tarmac à froid ", précise M. Henry.

La porte ouverte à un chantier d’envergure

On rappellera que la direction des routes de Mons n’a pas repris cette voirie dans la liste des priorités au Plan Infrastructures et Mobilité pour tous.

"Ce plan a néanmoins été actualisé fin décembre avec une enveloppe complémentaire de 40 millions € validée par le gouvernement wallon pour des travaux sur le réseau structurant en 2023 et 2024. Dans la foulée, une nouvelle priorisation sera établie au cours de ce premier trimestre et je vais insister pour que cette section fasse partie des chantiers prioritaires cette année", assure le ministre Henry.

Au niveau des frais engagés, un budget d’environ 9 millions € a été estimé afin de mener à bien la réhabilitation du tronçon reliant Frasnes à Tournai. Une enveloppe qui devra être revue à la hausse eu égard à l’augmentation générale des coûts.

"C’est quasi un engagement que vous prenez", a conclu le député Jean-Luc Crucke. Les automobilistes n'osaient plus trop y croire, à vrai dire...