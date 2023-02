Une commission communale sur la mendicité à Tournai : "Il faut prendre le problème à bras-le-corps", dit-on au MR

Six ans après une initiative (avortée) visant à modifier le règlement général de police pour l’adapter aux cas problématiques liés à la mendicité, le MR (via Guillaume Sanders) revient avec un autre projet pour sanctionner certains comportements. Les autres partis, issus tant de la majorité que de l’opposition, ne souhaitent pas le voter en l’état. Mais il y a consensus pour estimer que le sujet mérite une large réflexion et des solutions. Ce sera discuté en commission.