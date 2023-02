L’IEG ? « 230 millions € d’investissements pour 350 emplois créés »

La pandémie n’a visiblement pas tout freiné

Pas moins d’une trentaine de sites a été détaillée. Certains projets ont déjà été concrétisés et valorisés ces derniers mois en nos pages. Citons par exemple La Maison du chocolat inaugurée chez Cargill, le développement de Mydibel Fresh, le nouveau congélateur de 7 000 m2 chez Stockhabo, le parking du personnel devant chez Dachser, le dédoublement du site de GDW, le second bâtiment pour Le Trait d’Union apparu au Plavitout, la plateforme de transit facilitant le dédouanement à l’Euroterminal, le long quai de transbordement bordant la Lys, à Warneton, ou encore le développement, à Comines, de Cobefa, la seconde phase terminée de Mains&Sabots…

Le président de l’IEG, Michel Franceus, a formulé des vœux succincts, ses derniers puisque c’est Jorg Radikov qui lui succédera en octobre prochain. Le directeur, Guy Brutsaert, a ensuite détaillé les trois dernières années écoulées. ©ÉdA

Focus sur quatre noms parmi tant d’autres

L’activité étant riche, il nous est logiquement impossible de détailler chacun des investissements, agrandissements, plans d’embauche… Nous avons choisi d’en mettre quatre en lumière.

On peut ainsi aborder Boulangerie de France "qui poursuit son développement avec un nouveau four unique au monde dans le secteur de l’agro-industrie puisque les pains sont cuits sur pierre, comme chez un boulanger artisanal. Cet investissement installé dans une nouvelle extension a permis d’augmenter la capacité de production à 50 000 tonnes par an et a généré 18 emplois nouveaux".

Concernant Additex spécialisée dans le développement, la production et la vente d’arômes et de colorants pour l’industrie alimentaire, "elle a choisi de s’implanter à Mouscron. 5 à 8 emplois seront créés sur un espace de 5 600 m2 […] par besoin de proximité et de collaboration étroite avec les PME et start-up agroalimentaires nombreuses en Wallonie picarde, tout en restant proche du marché développé en Flandre et en France".

On peut encore citer le groupe Joriba Bakery installé à Ledegem en tant que producteur de produits de pâtisseries et de pâtisseries fines. "Elle a décidé de s’étendre à Mouscron en faisant l’acquisition de Delaye Product en 2021. Au printemps 2023 devrait se terminer au Haureu la construction de Joriba Bakery Mouscron."

Toujours dans l’agroalimentaire qui porte la cité hurlue, citons enfin Pointech qui est "active dans le secteur de la maintenance et du développement de lignes de production alimentaire. Elle occupe un petit bâtiment de l’intercommunale. En pleine croissance suite aux nombreux investissements de l’agroalimentaire dans la région, elle a acquis l’un des derniers terrains du Haureu pour y construire un nouveau bâtiment".