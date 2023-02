Circulation interdite autour des Prés d’Amour à Warchin, le soir et la nuit, pour ne pas troubler les batraciens

La population de batraciens en régression ?

Cette mesure est d’autant plus importante que plusieurs éléments semblent indiquer une régression des effectifs de batraciens. Benoît Gauquie, du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et conservateur des Prés d’Amour pour la section Tournaisis des Cercles des Naturalistes de Belgique, entend intensifier l’inventaire durant le passage prénuptial de cet hiver/printemps 2023 afin d’objectiver ce sentiment. "Cette régression pourrait être surtout due à l’assèchement de la zone humide et des mares présentes au sein du site: sécheresses répétées et colonisation des milieux ouverts par les ligneux qui ont augmenté l’atterrissement du site.", explique Benoît Gauquie.

"Au sud de la ligne de chemin de fer, au sein de la saulaie humide, le crapaud commun semble encore abondant mais les effectifs ont diminué au nord de celle-ci. Les mares permanentes ont souffert. Du coup la grenouille verte, historiquement peu présente car traquée par le héron cendré dans ces eaux peu profondes, a quasi disparu du site. La grenouille rousse n’a jamais non plus été très présente sur le site. Les effectifs de tritons (ponctué et alpestre) sont aussi en déclin mais c’est à vérifier car beaucoup passent de nuit et tôt dans l’année, ce qui échappe parfois aux comptages. Avec la province de Hainaut et dans le cadre des travaux de pose de digues anti-inondations, de grandes superficies du site seront restaurées (étrépage, sur-creusement de mares,…) ce qui devrait renforcer les effectifs d’amphibiens", ajoute Benoît Gauquie.

Une future réserve naturelle reconnue

Nous aurons l’occasion de reparler des Prés d’Amour sous peu car une demande de reconnaissance du site en réserve naturelle a toutes les chances d’aboutir dans le courant de cette année. En attendant, Benoît Gauquie ( bgauquie@pnpe.be) lance un appel aux bénévoles voisins des Prés d’Amour, pour l’aider à assurer la fermeture et la réouverture du site durant la période de traversée des batraciens.