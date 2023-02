Le carnaval de Kain prépare son retour

Au départ à 14h de la rue Courault (Place du Renard), le cortège prendra son envol. Pour la première fois, des géants venus de la région, entraîneront les fêtards par les rues du village pour emmener le “roi carnaval” (voir ci-après) vers sa dernière demeure à la place de Kain-la-Tombe, accompagnés par les fanfares “Les Dévergondés”, l’Union Saint-Denis d’Irchonwelz et le Marching Band du Conservatoire de Tournai. Là, ce sont les “Nerviens Nerveux” qui allumeront le feu de joie.

Au Collège de Kain

La suite se fera sous forme de goûter, de jeux et de diverses animations dans la cour du collège. Les habitués s’étonneront sans doute que le spectacle pour enfants n’apparaisse plus dans le programme en cause des problèmes d’organisation et d’intendance. Mais le comité a tout prévu pour que chacun y trouve néanmoins son compte et qu’il ravira petits et grands.

Le spectacle “À peu près ça”, un rockn’drôle et à 19h30 la prestation du groupe “Happy Hour” et son cocktail de reprises termineront l’après-midi. Enfin, les lampions du carnaval s’éteindront par le souper (voir ci-après pour les réservations) et la soirée dansante non moins traditionnelle du fidèle DJ Bari pour une soirée animée comme il se doit.