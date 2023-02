Les trois statues en bronze qui trônaient fièrement sur le monument en bordure du parc de la place Crombez ont pris leur envol, ce lundi matin, pour bénéficier d’une restauration.

Après avoir été bien harnachés, Jules Bara, et les deux autres statues ont été pris en charge par la société Dufour et transportés sur une remorque vers l’atelier sonégien de la fonderie d’art Pyrallis, qui a récemment pris en charge la Naïade, et qui a été sollicité par l’entreprise Rcreno pour la restauration de ce monument, dans le cadre du vaste chantier de réaménagement du quartier de la gare.

Philippe Janssens, restaurateur et fondeur d’art (Pyrallis), était présent ce lundi matin pour veiller à la manœuvre, avant de s’attaquer à la restauration des statues. “Nous allons réaliser un important nettoyage afin de retirer les dépôts et traces qui se sont développés en raison de la corrosion, de pollution et du temps, explique-t-il. Nous allons aussi procéder à une correction esthétique de la patine existante et appliquer un traitement de protection à la cire.”

A lire : Tournai : Jules Bara et ses statues retirées de leurs socles pour être restaurées