Wallonie picarde : février, c’est le mois des enfants déficients auditifs

L’association permet de suivre de la prématernelle à la fin secondaire des enfants implantés dans les écoles ordinaires. "Ils peuvent avoir besoin d’aide comme la reformulation orale ou encore la ré-explication des exercices." dit Louis Everaert, coordinateur de projets pédagogiques à l’Apedaf Tournai. Cette aide peut être apportée en classe, en individuel à l’école, au domicile de l’enfant ou dans les bureaux de l’Apedaf. Selon les besoins de l’enfant et la demande des parents, un soutien personnalisé est proposé et ce, dans le respect des moyens de communication choisis et du type d’aide souhaité.

Aujourd’hui cinquante-deux enfants sourds ou malentendants en Fédération Wallonie-Bruxelles dont cinq enfants à Tournai sont suivis par l’Apedaf. Malheureusement, pendant le Covid, beaucoup d’enfants ont décroché. En effet, "suivre les cours à distance sans sous-titres, c’était très compliqué pour de nombreux enfants de l’association" précise Louis Everaert.

Une vente de chocolats au profit des enfants

En ce mois de février, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, l’opération Tous à l’École (OTALE), anciennement nommée "Opération Souris" revient pour sa 33e édition. Cette récolte de fonds est la plus importante de l’Asbl, à la fois en termes de reconnaissance et en termes de rentrées complémentaires.

Les bénéfices sont exclusivement dédiés au service d’accompagnement pédagogique et d’aide à l’inclusion scolaire des enfants sourds et malentendants.

Cette année, les boîtes de 18 napolitains, délicieux carrés de chocolat fabriqués par le chocolatier belge Dolfin, seront à la vente au prix de 6 €.

Retrouvez à Tournai, ces délicieux chocolats auprès des membres de l’Apedaf ou au boulevard Leopold, 56 à Tournai