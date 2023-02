Rue Saint-Martin (Tournai) : les travaux au moins retardés d’un an ! (vidéo)

Le bourgmestre de Tournai déplore cette décision. “C’est scandaleux, dénonce Paul-Olivier Delannois. Le ministre va à l’encontre de l’avis favorable de la commission de recours, et préfère s’en référer un avis de l’AWAP qui n’est nullement obligatoire dans une telle procédure de réfection de voirie. C’est un abus de droit !”

L’argument principal du ministre Borsus repose principalement sur le choix du revêtement. En raison de la circulation sur cette route, la Ville de Tournai avait préféré opter pour du béton désactivé plutôt que les pavés. “Mais il restait quand même 60 % de la rue en pavé, insiste le bourgmestre. Notamment pour les trottoirs, les passages pour piétons… les zones qui ne doivent pas supporter le charroi.” L’opposition, notamment MR, avait déploré ce choix au nom du respect du patrimoine et du caractère historique du centre-ville de Tournai.

Paul-Olivier Delannois pointe du doigt l’intervention du MR local dans cette décision. “Il est incontestable que certains de ses membres ont pesé dans la balance, et ils sont responsables du fait que l’on va perdre un an dans ce chantier qui est pourtant plus que nécessaire pour la sécurité des usagers, déplore le bourgmestre. Désormais, on doit relancer toute la procédure et cela va prendre du temps…”

Pavés ou béton ? Rue en sens unique ou en double sens ? Il faudra à nouveau trancher pour solliciter une nouvelle demande de permis. “Mais pour moi, et même s’il n’y a pas de grande différence en termes de coût (NDLR : le chantier est estimé à 2,5 millions d’euros), l’option des pavés ne reste pas l’idéal, ajoute Paul-Olivier Delannois. C’est moins durable, et cela nécessitera des interventions tous les 5 ou 6 ans pour refaire le revêtement, comme nous l’avons fait pour les rues du Cygne et rue des Maux. Cela représente un coût supplémentaire d’entretien, et surtout je ne suis pas sûre que les riverains seront contents de voir leur rue à nouveau en travaux après quelques années…”

La Ville de Tournai va également introduire un recours devant le Conseil d’État.