Stéphane Bern invité par le bourgmestre de Tournai à l’inauguration du pont des Trous à la mi-avril (vidéo)

Le programme complet n’a pas encore été dévoilé mais l’on sait d’ores et déjà que ce dernier comprendra notamment : des DJ’s, un spectacle son&lumière, des expos, de la danse, de la musique, des visites guidées, sans oublier des bars et foodtrucks, bien évidemment.

Ces manifestations se tiendront, presque jour pour jour, six ans après le lancement des premiers travaux d’élargissement de l’Escaut.

Du côté du chantier, ça se poursuit à bon rythme…

Bientôt, on pourra descendre du Jardin de la Reine vers le pont des Trous... ©EdA

En attendant le lancement des festivités, les ouvriers sont tous à pied d’œuvre sur et autour du pont des Trous.

On peut d’ores et déjà voir le pont des Trous comme il se présentera désormais aux Tournaisiens et aux visiteurs... ©EdA

Scaldistournai. eu, l’agence de com. qui suit l’évolution de ce méga chantier pour le compte du SPW, nous apprend notamment que d’ultimes bétonnages seront réalisés (hors gel) dans les prochains jours : sous le pont Delwart en rive droite, avec la jonction vers les aménagements réalisés par la Ville de Tournai sur le quai des Vicinaux plus en aval ; sur le pont Delwart, pour rejoindre le trottoir existant le long du Jardin de la Reine. Les autres aménagements ont déjà été réalisés (dont le bétonnage côté Imagix et la pose des arceaux à vélo à l’angle du quai Sakharov).

”En rive droite, le talus rachetant la dénivellation entre le quai Sakharov et le quai des Vicinaux reçoit actuellement ses plantations (lierre rampant et quelques arbustes). Même traitement pour les talus séparant le quai des Vicinaux et les gradins longeant l’Escaut, en aval du pont des Trous. Les ouvriers dégagent les espaces au pied de la tour et de la grue-tour, et vont prochainement y préparer le même type d’aménagements (talus, plantations)”, précise Scaldistournai.eu.

Les travaux de restauration se poursuivent également sur les tours où subsistent des “restes” d’échafaudages permettant ces interventions.

Quelques plantations ne pourront sans doute pas être effectuées avant le week-end inaugural, mais cela restera marginal. Hormis cela, l’ensemble des aménagements seront bien terminés pour le week-end inaugural de la mi-avril.