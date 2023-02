Le Tournaisien Raphaël Leturcq a vécu l’aventure Pékin Express derrière la caméra

Diffusée dès ce jeudi sur M6 (et à partir de samedi sur Club RTL), la 17e saison de Pékin Express aura un petit goût et regard de “cité des Cinq Clochers”, avec la participation du cameraman tournaisien, Raphaël Leturcq.

Lorsqu’à l’âge de 18 ans Raphaël Leturcq postule pour l’émission de Pékin Express (en vain…) il n’aurait jamais imaginé qu’un jour, il serait au cœur de cette aventure. Treize ans plus tard, et derrière la caméra, le Tournaisien a partagé le quotidien des candidats de la 17e saison sur les routes de Bolivie, du Paraguay et du Brésil. “Un...