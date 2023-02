Le conducteur de 12 ans impliqué dans un accident avec un blessé grave à Froyennes est passé devant le juge de la Jeunesse

Comme relaté sur notre site internet jeudi après midi, une violente collision impliquant deux véhicules s’est produite, le même jour vers 15 h 30, au carrefour de la chaussée de Frasnes et de la rue de la Borgnette, à Froyennes. L’un des véhicules n’avait manifestement pas respecté le feu rouge et l’un des deux conducteurs a été gravement blessé et a dû être pris en charge par les services de secours.