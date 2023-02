Un cortège coloré et composé de nombreux carnavaleux et de quelques confréries de l’ASBL Carnaval de Tournai s’est ébranlé depuis la place du Renard pour rejoindre la place de Kain-la-Tombe pour le brûlage du Roi carnaval.

Beaucoup de jeunes sont venus faire la fête, ici les Baladins de Kain. ©EdA

Toute cette joyeuse bande, s’en alla ensuite poursuivre la fête dans l’enceinte du collège où goûter et autres jeux avaient été préparés pour la plus grande joie des petits mais aussi des plus âgés et ce jusqu’aux petites heures du dimanche !

Le long cortège se met en route avec le "Marching Band" du conservatoire. ©EdA

Et des Arlequins ravis qui comme à leur habitude avaient mis tout leur enthousiasme et leur joie de vivre pour que cette belle fête au village carnavalesque soit une réussite.