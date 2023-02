Le projet est financé par la commune à hauteur de 1700 euros ainsi que par IDETA (Agence de développement territoriale).

De plus, cela a pour but d’accroître l’attractivité de la commune et donc de permettre que les sites soient plus fréquentés. Notamment grâce aux clichés partagés par les passants sur les réseaux sociaux lors des haltes.

Cette œuvre réalisée par l’entreprise AJV Vandervelde va permettre de rytmer et d’offrir un moment de détente et de partage lors des balades dominicales.

L’occasion d’aller se promener avec petits et grands et de faire une petite halte pour déguster un goûter en hauteur.

Début de la balade à la Maison de Léaucourt, Chemin des étangs 12a à Hérinnes.