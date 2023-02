Un stage de tir de mauvais goût à l’Adeps de Péronnes

On ne sait, de la bouillante élue, s’il s’agit d’un soutien à la cause animale en général ou d’un règlement de compte avec le chef du groupe GO, son ancien colistier, Jean-Bernard Vivier, responsable du centre Adeps de Péronnes…

L’annonce du centre sportif est la suivante : “Tu as entre 14 et 17 ans. Tu veux découvrir un sport atypique dans un environnement naturel. Le tir à l’arc sur cible est une discipline qui consiste à tirer des flèches sur des cibles circulaires et en 3D fixes placées à des distances spécifiques. Sur un parcours nature, agrémenté de cibles 3D, tu pourras t’initier à cette discipline après un apprentissage de la technique de tir enseigné par des moniteurs expérimentés. En parallèle, un cocktail d’activités sportives te sera proposé. Tu pourras t’adonner à une multitude de sports des plus classiques aux plus nouveaux. Renseignements et inscriptions (http://www.adeps.be, 069/44.20.70).

…

On a beau savoir qu’il y a aujourd’hui beaucoup voire trop de sangliers dans les forêts de Wallonie, on imagine mal une instance quelconque encourager leur abattage par tir à l’arc. Et ça paraît encore plus malvenu d’en proposer l’apprentissage à de grands ados. L’Adeps se serait bien trompée de cible…