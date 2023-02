Le chapiteau du carnaval de Tournai sur la Grand-Place, le grand feu sur la place Reine Astrid

Prendront place, sous ce chapiteau autoportant, la soirée de lancement du jeudi 16 mars, le concert de Sttellla suivi du DJ Laurent Baert le vendredi 17 mars (dès 22h30 – préventes à 15€ à partir du 27 février), le grand bal du samedi 18 mars (dès 22h – préventes à 10€ à partir du 27 février 2023), et le Bal à Fond pour enfants du dimanche 19 mars (de 13h30 à 16h – gratuit).

La présence du chapiteau sur la Grand-Place aura pour conséquence que le brûlage du Roi Carnaval en papier réalisé comme toujours par le home Valère Delcroix se fera sur la place Reine Astrid. C’est de là aussi que, munis de flambeaux, les carnavaleux démarreront pour la Marche Funèbre vers l’Escaut.

Le Big Big Bang de la rue Dame Odile

Le vendredi 17 mars, dès 20h30, au départ de la rue Dame Odile, prendra place le Big Big Bang (événement gratuit). Il s’agit pour rappel d’un spectacle déambulatoire qui se clôturera du côté du feu des Rats d’Eau T’heu sur la place Saint-Pierre.

Le lâcher de Pichous depuis le Carillon

Comme le beffroi est actuellement en travaux, le lâcher de Pichous (ces petites brioches réalisées à l’occasion du Carnaval avec la complicité des boulangers partenaires en hommage au Pichou Saint-Piat) se fera samedi à 18h depuis le balcon de l’ancien restaurant Le Carillon, sur la Grand-Place.

Une heure plus tôt, le lancer de bonbons organisé pour les enfants aura lieu sur la place Paul Émile Janson et non sur la place Reine Astrid comme habituellement.

Un appel à bénévoles pour renforcer les équipes de l’ASBL

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, les Rois Décholés (d’anciens rois et reines Carnaval) ont désigné cette année un couple royal constitué de deux personnalités bien sympathiques, actives comme bénévoles depuis de longues années au sein de l’ASBL Carnaval : la reine Caro de Hollain (Caroline Lemaire, membre de la confrérie BarbiéKen) et le roi Belette (Jean-Philippe Bourguignat, des Rabbi Jacouz’).

La reine Caro et le roi Belette forment le couple royal 2023.

Un choix très symbolique pour une ASBL qui a vu le jour voici 40 ans, qui a toujours su renouveler au fil des décennies ses équipes de bénévoles, et qui a besoin de sang frais pour assurer la pérennité des événements. “L’équipe en place déjà depuis une dizaine d’années s’est élargie au fil des éditions grâce à de nouveaux membres venus spontanément apporter leur aide. Cependant, il est temps pour certains, de lever le pied et de penser à leur relève. C’est dans ce cadre que l’ASBL et son équipe sont à la recherche de nouvelles recrues tentées par l’idée de rejoindre l’aventure”, dit-on à l’ASBL. “Tous coups de main, petits ou grands, sont les bienvenus dans tous les domaines. Il y a plein de petits postes à pourvoir.”

L’éventail des aides est large : montage des décorations, tenue du bar, installation et nettoyage des tables pour le repas du samedi midi, organisation du goûter pour enfants lors du bal à fond, montage du chapiteau, exécution de petites tâches administratives, etc. Côté catering, l’ASBL recherche des volontaires pour préparer les sandwichs pour le Big Big Bang, faire les courses pour nourrir les bénévoles et les artistes.

https ://www.carnavaldetournai.be/