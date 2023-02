Le piétonnier tournaisien noircit le tableau encourageant du commerce en centre-ville

Les chiffres du commerce en ville ne sont pas si mauvais qu’on pourrait le penser. Il y a même eu plus d’ouvertures que de fermetures en 2022. Grosse ombre au tableau cependant : le piétonnier continue à piquer du nez malgré les actions mises en place.

Le dernier semestre de 2022 a été compliqué pour les commerçants doublement impactés par la crise énergétique : via le coût de leur consommation énergétique et parce que les clients sont plus regardants...