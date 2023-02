Technoform choisit le zoning de Tournai Ouest 3 : jusqu’à 80 nouveaux emplois

Le marché étant en pleine croissance, le groupe Technoform a décidé de mettre en place une nouvelle organisation en installant sa filiale belge à Tournai. Le groupe prévoit de construire sa nouvelle unité de production sur une parcelle de 2 hectares du parc d’activité économique de Tournai Ouest 3.

La nouvelle filiale, Technoform Insulation Solutions Belgium SA, devrait couvrir les marchés existants en France et au Benelux et compterait 60 à 80 employés. L’objectif du groupe est de démarrer la production d’ici fin 2024

Fondée en 1969, Technoform est à la pointe de l’innovation thermoplastique et s’appuie sur des réseaux flexibles et locaux dans le monde entier. Le groupe dispose de 14 sites de production en Europe, en Amérique et Asie-Pacifique et occupe plus de 1600 salariés.

Au-delà des objectifs de l’intercommunale de développement

IDETA se réjouit d’accueillir la nouvelle unité de production de Technoform sur le parc d’activité économique de Tournai Ouest 3. Avec une perspective de 60 à 80 emplois sur une parcelle de 2 hectares, ce nouveau projet industriel dépasse l’objectif de l’Agence de Développement Territorial qui vise une densité de minimum 15 emplois à l’hectare au sein des parcs d’activité de Wallonie picarde.

L’arrivée de Technoform à Tournai Ouest 3 confirme l’attractivité du parc d’activité et du territoire dont la situation géographique et les infrastructures économiques sont des atouts déterminants pour les entreprises. Le groupe Technoform renforcera le tissu économique dynamique et innovant de la Wallonie picarde et rejoindra les nombreuses entreprises de talents et créatrices de forte valeur ajoutée sur le territoire.

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, se réjouit de cette nouvelle qui ramènera 60 à 80 nouveaux emplois sur son entité. “Chaque jour, je reçois des CV de personnes désireuses de trouver un emploi. L’envie de travailler et la main-d’œuvre sont à Tournai, il nous faut, dès lors, des entreprises qui embauchent. Je me réjouis de cette nouvelle installation sur notre zoning qui démontre bien l’attractivité de Tournai située stratégiquement sur le territoire de l’Eurométropole. Le permis vient d’être déposé par l’entreprise et j’espère que les conclusions de la procédure seront positives.”