Ce dimanche à Tournai, une veillée pour Olivier Vandecasteele

Cela fait partie de ces coïncidences auxquelles on ne peut pas donner de sens. Ce 24 février, il y a un an que la Russie a attaqué l’Ukraine. Ce 24 février, il y a aussi un an qu’Olivier Vandecasteele a été littéralement enlevé par le pouvoir en Iran. Un an… 365 jours de trop, comme le dit l’affiche qui annonce cette veillée solidaire dédiée à Olivier Vandecasteele, humanitaire tournaisien incarcéré en Iran, condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, pour “espionnage”…