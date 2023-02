David Leleu relance la brocante de la place Paul-Emile Janson à Tournai

David Leleu a été désigné pour relancer l’activité qui doit participer, ainsi que nous l’avait expliqué dernièrement l’échevine du commerce Caroline Mitri, à l’animation de l’intra-muros. Le prochain rendez-vous est programmé le samedi 11 mars de 6h à 17h. Les prochains suivront, chaque deuxième samedi du mois.

Nous avons rencontré l’organisateur ce jeudi au pied de la cathédrale, sur une place qu’il juge idéale pour ce type d’événement. “C’est un magnifique endroit qui ne demande qu’à être animé”. L’Antoinien a une solide expérience dans le monde des brocantes. “Dès que j’ai obtenu mon permis de conduire, j’ai participé à ma première brocante. C’était il y a 28 ans à Froyennes”, se souvient-il. “Je suis passionné depuis longtemps de brocantes. Quand j’étais gamin, je venais en bus avec maman au marché aux puces organisé sur la place Saint-Pierre, quasiment dans le même quartier que celui-ci”.

David Leleu est bien connu à Antoing où il est conseiller communal et commerçant sur la place Bara. Il tient le café-brocante Saint-Pierre. “Tout ce qui est exposé, qui sert de décoration, est à vendre”. Le brocanteur organise aussi des brocantes dans plusieurs localités de la région. À Antoing, sur la place Bara, trois ou quatre fois par an. À Bruyelle et Calonne une fois par an. “Je vais essayer de relancer la brocante de Fontenoy, et je co-organise les brocantes de la ducasse de Mansart à Maulde et d’Ellignies Sainte-Anne”.

David Leleu est confiant quant au potentiel de la place Paul-Émile Janson. Pour la première date, il réclamera 10€ par participant (c’était 15€ auparavant), pour un espace de quatre mètres sur cinq. “J’aimerais garder ce prix, on verra par la suite. Il y aura moyen d’y stationner sa voiture. C’est un prix attractif, qui pourra attirer aussi des brocanteurs qui vident leur grenier et font ça pour joindre les deux bouts. J’espère qu’il y aura toutes sortes de brocanteurs. Mais je ne souhaite pas avoir des personnes qui vendent exclusivement des vêtements parce que ce n’est pas une chiffonnade”.

La prochaine brocante de la place Paul-Émile Janson sera organisée le samedi 11 mars de 6 à 17h. Il ne faut pas réserver mais se présenter dès 5h30 via la rue de Paris. Infos au 0474 69 84 74.