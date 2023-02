Le CHwapi a accueilli Roger Job entre ses murs. Le photographe a mis en lumière les hommes et les femmes qui font l’hôpital. Plusieurs clichés sont à découvrir dans le hall du centre hospitalier, avant d’être exposés à la maison de la culture.

Une exposition du photoreporter Roger Job pour regarder et voir l’hôpital, à découvrir au CHwapi

C’est une première : la maison de la culture de Tournai et le CHwapi s’unissent au travers d’une exposition photos. “L’idée est venue lorsque la cie Adoc nous a proposé son dernier spectacle de théâtre documentaire, “Urgence” (voir ci-dessous) qui rend hommage à ces héros et héroïnes du quotidien qui se dévouent pour que nous soyons en bonne santé et pour que la maladie ne nous emporte pas, rappelle...