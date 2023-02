Le grand retour de la mission médicale en Casamance au Sénégal

Après une petite parenthèse au Maroc (en 2019), et une interruption due au Covid, la mission médicale de l’association Seen-Egal-Santé a fait son grand retour en Casamance.

Au sein de l’association Seen-Egal-Santé, des médecins, paramédicaux et bénévoles sont réunis autour d’un projet visant à améliorer les soins de santé et leur accessibilité pour les populations d’Afrique, ainsi que de promouvoir l’éducation et la prévention. La première mission remonte à il y a une dizaine d’années. C’était dans la région de Saint-Louis au Sénégal. Après une petite parenthèse au Maroc (en 2019),...