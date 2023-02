Stéphane Bern viendra visiter le “nouveau” pont des Trous à Tournai

On peut notamment citer les courriers adressés au président français Emmanuel Macron (pour une coopération plus efficace des services de secours transfrontaliers ou par rapport à la pollution de l’Escaut), mais aussi des invitations adressées au pape François (dans le cadre des 850 ans de la cathédrale Notre-Dame ainsi que ses 20 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco) ou encore dernièrement à l’animateur français Stéphane Bern pour l’inauguration du pont des Trous.

Et de manière assez surprenante, ses courriers ne restent pas lettre morte ! Paul-Olivier Delannois vient ainsi d’apprendre que Stéphane Bern a accepté son invitation. Pas pour l’inauguration officielle et les festivités des 14, 15 et 16 avril, mais en juin prochain. Présent à Tournai pour un tournage, l’animateur annonce qu’il profitera de l’occasion pour découvrir le “nouveau” pont des Trous ; le bourgmestre de Tournai ne manquera pas de l’accompagner pour cette visite.

”J’avais invité Stéphane Bern via une vidéo sur le ton de l’humour, rappelle Paul-Olivier Delannois. Et cela, suite à des propos qu’il avait tenus et soutenus “contre la destruction du pont des Trous”. Dans cette vidéo, et l’invitation officielle que je lui ai également adressé, j’ai eu l’occasion de rappeler certains faits, à savoir que les parties déconstruites-reconstruites sont les arches, et que ces dernières avaient déjà été reconstruites après la guerre. J’ai signalé, par ailleurs, que les tours médiévales ont quant à elles été préservées mais aussi totalement restaurées.”