Certains éleveurs canins de Wallonie picarde déplorent les nouvelles conditions d’agrément

Une nouvelle règlementation régit l’activité des éleveurs de chiens et de chats en Wallonie depuis le 1er mars. Face à la difficulté des modifications à opérer, des éleveurs songent à abandonner leur activité.

Depuis ce 1 mars, de nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant les élevages et refuges de chiens et de chats en Wallonie, principalement dans le but de venir à bout des “usines à chiots”. L’arrêté prévoit notamment la limitation de deux races par éleveur ; la révision à la hausse des normes minimales d’hébergement jusqu’à les...