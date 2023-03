Templeuve : l’aide indispensable du comité de quartier

”Comme l’an dernier et vu les conditions de vie actuelles, il a été décidé de soutenir une nouvelle fois cette action dont peuvent profiter plusieurs familles de notre village” souligne le président André Wyseur. Représentant l’association bénéficiaire, Luc Vuylsteke souligna que de tels soutiens sont de plus en plus indispensables pour la bonne marche du mouvement.

60 volontaires

”D’une cinquantaine de familles aidées au lancement de l’entraide on en est à 66. Cela représente 160 personnes, adultes et enfants ! Et si nous pouvons compter sur de nombreux soutiens importants, certains sont contraints de limiter leur apport. C’est le cas de la Banque alimentaire. L’offre de denrées ne suit pas le rythme, car l’industrie alimentaire, en difficulté elle aussi, se montre moins généreuse”.

Pas moins de 60 personnes volontaires contribuent à la bonne marche de l’entraide paroissiale. Elles constatent que de plus en plus de personnes sont au bord du gouffre. “Et si parfois certains ne viennent plus car ils ont réussi à s’en sortir, ils sont malheureusement vite remplacés”.

Le jeudi matin à Blandain

Pour rappel, l’unité pastorale Tournai-Ouest regroupe huit clochers Templeuve, Blandain, Marquain, Hertain, Lamain, Ramegnies-Chin, Esplechin et Froidmont. Quant à l’entraide paroissiale, basée à Blandain au Club de l’amitié, elle accueille les familles le jeudi matin. Outre l’alimentaire bien des équipements – vêtements et autres – sont proposés au même titre que l’apprentissage du français aux personnes étrangères, sans oublier des organisations spéciales comme lors de Saint Nicolas ou de Noël.

0495/537725