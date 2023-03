À Pottes, le périmètre déterminé par la commune est le contour de l’église. À Velaines, les trois PAV devraient être installés devant l’un des murs d’enceinte du cimetière (rue de la Madeleine). Pour six installations, le montant du marché public est estimé à près de 90 000 euros.

L’organique, pas à l’ordre du jour

De fait, les différentes bulles à verre seront remplacées par ces points d’apport volontaire. Et pour le reste ? "À terme, il n’y aura peut-être plus de ramassage hebdomadaire des déchets ménagers pour des raisons purement économiques. Il faut pouvoir se l’avouer avec franchise et anticiper cette possibilité", explique Axelle Chantry. L’échevine précise aussi que la commune de Celles est un "excellent élève" dans le tri et la gestion des déchets en Wallonie picarde. "À ce titre, nous n’avons pas spécialement besoin d’installer des PAV pour les déchets organiques. L’habitat est rural et les gens ont souvent un compost ou un poulailler chez eux. L’installation de points pour les déchets organiques aurait coûté cher pour une utilisation dérisoire. On fait le choix de laisser l’organique au parc à containers." Un point à reconsidérer si l’habitat se densifie davantage, notamment avec des logements sans jardin. "On exigera l’installation de PAV en cas de projet urbanistique conséquent", conclut Michaël Busine.