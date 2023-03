Les bras restent croisés ce mercredi… et cela devrait certainement durer, pense Rita Liebens, secrétaire permanent SETca.

"Ils sont encore fermés ce mercredi et ils risquent de l’être jusqu’à la fin de cette semaine. Les travailleurs sont toujours dans la consternation, l’incompréhension et la colère d’hier ! Et ils sont plus que jamais déterminés à le faire savoir…"