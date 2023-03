Le 20 mars 2022, après une fête de famille vraisemblablement alcoolisée, les deux hommes se sont battus violemment. "Nous étions rentrés chez nous, mais je souhaitais repartir voir des amis à un anniversaire. Ma copine s’y est opposée, nous nous sommes disputés, et mon père est intervenu. Nous avions tous les deux bu, et nous nous sommes énervés, les coups sont partis", explique le jeune homme.

Son père, pris de colère, a fini par prendre un batte de baseball pour frapper son fils sur le crâne. "Quand vous voyez les photos des hématomes, vous n’avez pas l’impression d’y être allé un peu fort ? Quand les policiers ont retrouvé votre fils, il était au sol, en position latérale de sécurité", interpelle le procureur du roi.

L’homme a reconnu la violence des coups, "mais il était peut-être tombé pour se faire aussi mal... ", a-t-il ajouté.

Dans la bagarre, la mère a tenté de s’interposer. Selon le rapport de la police, elle aurait reçu un coup de tête en prenant part à l’altercation.

"L’usage de la batte de baseball ne peut pas être toléré, ni le fait de taper sur son père", a insisté le procureur. Il requiert pour le jeune homme une suspension probatoire afin de ne pas entacher son casier judiciaire et de ne pas le freiner dans sa carrière professionnelle. En revanche, pour le père, une peine d’un an assortie d’un sursis probatoire est demandée. "Il faudra régler les problèmes d’alcool et de violence ", suggère le représentant du ministère public.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 4 avril.