Une nouvelle gare d’eau de 9 ducs-d’Albe en construction à proximité du pont de Vaulx

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, ce type d’infrastructure est en réalité une halte où peuvent s’amarrer durant quelques heures des péniches.

On se souviendra que le SPW avait pris la décision de supprimer les bollards et bittes d’amarrage à hauteur du quai du Luchet d’Antoing suite aux doléances formulées par des riverains gênés par les nuisances sonores et olfactives consécutives à l’amarrage de péniches quasiment sous leurs balcons.

Cette mesure avait fait grincer pas mal de dents chez les mariniers qui exprimaient leur colère à coups de cornes de brume lorsqu’ils passaient devant le Luchet. Une solution provisoire avait été dégagée avec l’installation d’une halte provisoire du côté du centre Terre et Pierre. Cela, en attendant la construction de la halte précitée qui devait précéder celle en cours depuis le 23 février dernier à Chercq, sur la rive gauche.

Terminée à la mi-avril et opérationnelle en mai

Pour rappel, ces installations, susceptibles d’accueillir (chacune) deux bateaux de classe Va (110 m x 11,4 m), sont réservées exclusivement aux péniches qui doivent patienter jusqu’à l’ouverture de l’alternat en centre-ville ou jusqu’à la première manœuvre des ouvrages (dont la levée du pont Notre-Dame dans le cas d’espèce).

à terme, une passerelle sera installée sur le site ainsi que des bornes électriques pour les bateliers. ©EdA

Actuellement, sur le chantier chercquois, on peut assister à la mise en place des ducs-d’Albe sur lesquels seront placés les bollards permettant aux bateaux de s’amarrer.

Au fait, savez-vous d’où vient ce curieux nom de "duc-d’Albe" ?

Il a été choisi en souvenir de Ferdinand Alvare de Tolède, Duc d’Albe, qui fit attacher son navire à des pieux au cours d’une escale au Portugal. Depuis, ce nom désigne tous les dispositifs longilignes plantés au fond des chenaux maritimes ou près des berges de lacs, rivières ou canaux et destinés à amarrer les navires ou embarcations d’eau douce. Comme pour l’autre gare d’eau tournaisienne, celle de chercq disposera également d’une passerelle permettant aux bateliers de rejoindre la rive. Des bornes électriques seront également installées sur les deux sites, cela afin que les mariniers puissent s’y raccorder et éviter de laisser tourner les moteurs ou groupes électrogènes la nuit

La gare chercquoise devrait être terminée pour la mi-avril pour être opérationnelle dès le mois de mai.