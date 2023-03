Le terrain de foot de Warchin est encore utilisé et entretenu

La réponse est venue de l’échevin des Sports, Vincent Braeckelaere. "Les vestiaires et sanitaires ne répondent plus aux normes de sécurité, leur utilisation est d’ailleurs interdite. Le collège a sollicité le service technique pour évaluer le coût d’une mise en conformité de ces locaux".

Mais le terrain de foot est encore utilisé ponctuellement par des associations qui y organisent des tournois. "Les Ours warchinois, notamment, y organisent un ou deux tournois de mini-foot. Chaque dimanche matin, le terrain est utilisé par un comité qui met sur pied des activités autour du ballon de football. Il est aussi bien fréquenté lors des ateliers de la ville de Tournai et pendant le centre de vacances qui se déroule à l’école communale de Warchin. Enfin, il sert de lieu de rencontre pour les habitants du quartier et est le cadre d’activités plus ludiques telles que des chasses aux œufs".

Le chalet en bois est occupé depuis 2008 par le comité des Ours warchinois. ©EdA

Ce terrain n’est pas à l’abandon, insiste M. Braeckelaerere. "Notre service des espaces verts se charge de son entretien régulier".

Quant au chalet, il est occupé depuis 2008 par le comité des Ours warchinois. "Les membres de ce comité gèrent ce chalet en bon père de famille. Ils effectuent l’entretien, s’occupent du nettoyage, des réparations en cas de dégradations… Le comité y organise des activités comme des répétitions de danse et un championnat de fléchettes. Une convention écrite est en passe d’être conclue entre la ville et cette association pour une mise à disposition officielle".