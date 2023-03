Wallonie picarde : 2022, année faste pour les Ressourceries d’Ath, Lessines, Mouscron&Tournai

Si la matériauthèque a su se faire une place au soleil en quelques mois, les autres structures de l’ASBL n’ont pas à la “jalouser”. Le restaurant social le Stoemp affiche complet tous les midis. “Nous avons aussi installé trois boîtes à récup’dans les recyparcs Ipalle d’Antoing, Comines-Warneton et Frasnes qui fonctionnent bien. Et nous pouvons confirmer notre belle année 2022 par plusieurs chiffres très encourageants”, poursuit le directeur de l’ASBL.

À commencer par les 136 personnes qui travaillent sur les quatre implantations de la Ressourcerie. “Ils sont 62 avec un contrat et 59 sous l’article 60). Quant à la Poudrière, elle compte 47 personnes dans son effectif dont 43 bénévoles. Au total, nous avons 21 personnes supplémentaires dans l’organigramme, par rapport aux chiffres de 2021.”

Tous les voyants sont au vert, puisque le taux de réutilisation des dépôts est très haut (68 %). “Il est important puisque ce qui ne peut être réutilisé ou recyclé nous coûte de l’argent”, estime David Squire.

D’autres points vélo en projet

Autre donnée positive, les 2 000 tonnes de matériel collecté (soit 8 % d’augmentation). “Nous avons effectué près de 200 000 transactions, soit 23 000 de plus qu’en 2021. Le prix moyen d’une transaction avoisine toujours les 9,5 euros. Mais ces données s’accompagnent d’un nombre de clients bien plus important puisqu’ils étaient près de 39 000 en 2022 (contre 33 120 en (2021). Une augmentation explicable par une conscientisation plus importante du marché de l’occasion et du deuxième main, mais aussi par des facteurs économiques. Les consommateurs préfèrent opter pour des produits moins chers en conservant une certaine qualité. Nous sommes les garants de cette qualité.”

Lessines (13 kg de biens collectés par habitant et par an), Mouscron (10,41 kg), Antoing et Tournai (7 kg) sont les communes qui adhèrent le plus à la Ressourcerie Le Carré. “Ces données nous permettent de déterminer dans quelles entités nous pouvons nous améliorer”, indique le directeur de l’ASBL. À ce titre, divers projets devraient voir le jour dans les prochaines années, à commencer par le déménagement du point vélo d’Ath à la gare, mais pas uniquement. “Si la SNCB confirme qu’elle ne souhaite pas participer à la création d’un point vélo à la gare de Mouscron, nous sommes en contact avec la Ville pour en aménager un. Avec le chantier de la passerelle, cette nouveauté aurait du sens. On envisage aussi la création d’un autre point vélo à Frasnes, où il y a une demande également.”

Inarrêtable, cette ASBL, et personne ne s’en plaindra…

”Humainement, c’est très riche de bosser ici”

Mélanie est employée par la Ressourcerie de Mouscron depuis 5 ans. Ses propos illustrent bien le caractère humain de la structure.

Récemment, la Ressourcerie Le Carré diligentait une étude sur l’impact social de l’ASBL sur les travailleurs. Si les chiffres semblent éloquents (environ 90 % des travailleurs se sentent bien dans leur tête et leur corps), rien ne vaut un témoignage.

Mélanie travaille sur le site mouscronnois depuis cinq ans. “J’ai commencé par une formation trouvée via le Forem. J’ai fait deux essais de deux jours avant d’être engagée en CDD pour trois, puis pour six mois. Ensuite, j’ai eu un CDI. “

Notre interlocutrice est alors “propulsée” responsable de la caisse avant de créer le rayon bijoux il y a environ deux ans. Depuis, Mélanie est adjointe administratif du responsable du site, Samuel Colpaert. “J’ai vu l’évolution de la structure depuis que je suis arrivée. On collecte entre 3 et 5 tonnes par jour désormais. En conséquence, le personnel a aussi augmenté. Certaines personnes qui ont commencé ici avec l’article 60 ont été engagées. Pour d’autres, la Ressourcerie a servi de tremplin. C’est une bonne chose car la vocation sociale de l’ASBL doit rester omniprésente. “Au sein de la Ressourcerie (mais aussi dans les CPAS qui collaborent avec la structure), tout le monde en est conscient…