Dans le piétonnier tournaisien, le prochain week-end annoncera le printemps

Avec le retour de la brocante de la place Émile Jansson, samedi justement, ça ne pouvait pas mieux tomber. “L’incroyable printemps” du centre piétonnier tournaisien aura lieu ces samedi 11 mars et dimanche 12 mars, dans un quartier dont les commerçants et habitants sont fiers malgré ses difficultés. Pourquoi l’adjectif “incroyable” ? Parce que l’événement a été impulsé par un citoyen, Tony Roupin, fondateur des “Incroyables comestibles de Tournai”, un mouvement qui a une vitrine dans le piéto. “Commerçants et représentants d’associations présentes dans le quartier ont manifesté leur volonté de participer à ce petit festival annuel qui deviendra peut-être, pourquoi pas, saisonnier”. Une des préoccupations de Tony Roupin est de susciter une réappropriation de l’espace public. “On mettra des chaises au milieu de la croix du centre, des tonnelles aussi. Cet endroit se prête à la convivialité, à la fête et aux échanges”.