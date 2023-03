Le Tournaisien ZeMiaL redonne vie aux héros des années 80

Un hommage aux héros de son enfance

”À l’origine, en 2015, le concept Shônen Avengers était présenté sous forme d’un projet de jeu de tarot illustré de personnages tels qu’Albator, Cobra, Capitaine Flam, Goldorak, etc. nous explique ZeMiaL. Ce projet allait se poursuivre durant plusieurs années, en fonction du temps que j’avais à lui accorder.

Puis, en avril 2021, je me suis posé la question de ce que pourraient bien se raconter tous ces justiciers de l’espace s’ils s’étaient rencontrés…”

La bande dessinée Shõnen Avengers (88 pages) est présentée sous forme de comic-strips (gags en 3 cases), qui racontent les mésaventures humoristiques des héros des années 80, pour la première fois réunis afin de défendre l’univers contre les forces du mal. “Je me rappelle, lorsque les épisodes étaient diffusés à la télé, nous nous retrouvions le lendemain dans la cour de récré avec les copains à plaisanter et épiloguer sur les séquences que nous avions visionnées la veille. Les anecdotes décrites dans le livre s’inspirent en quelque sorte de nos discussions de l’époque.”

Rupture de stock en 48 heures

ZeMiaL n’imaginait pas à un tel succès. D’abord, avec son projet de jeu de tarot, ensuite avec les strips diffusés sur les réseaux sociaux, un réel engouement s’est créé autour du concept Shõnen Avengers. Très vite, on lui a réclamé un livre complet.

Devant l’ampleur de la tâche, il a adressé une proposition à sa communauté. “J’ai lancé mon projet sur la plateforme de financement participatif Tipeee.com et j’ai proposé de continuer à publier un strip par semaine, à condition que la cagnotte me permette d’y consacrer du temps. Le but était de concrétiser un livre complet de 60 pages en un an, et nous sommes finalement arrivés, semaine après semaine, à plus de 80 pages.”

Sa réputation a grandi sur les réseaux sociaux, et un éditeur lui a proposé de le publier. “Les éditions Delcourt m’ont proposé un contrat, que nous avons signé en janvier 2022. Quelques mois plus tard sortait en librairie ma bande dessinée, d’abord en France et en Belgique, puis au Canada. Le buzz a été tel que la première édition s’est trouvée en rupture de stock en 48 h..”

Aujourd’hui ZeMiaL continue de rencontrer ses lecteurs en dédicaçant sa BD un peu partout. “Je serai en avril au FACS à Gand puis un peu plus tard à Paris. En parallèle, je finalise le jeu de tarot. D’autres projets sont en discussion.”