Burgers, nuggets et haché à base de pois : “Convaincre les consommateurs”, le défi de cette start-up tournaisienne

“Nous avons lancé notre marque il y a un an, se souvient Éric Bosly, CEO de Go4Plant, qui a lancé Youpea ! Jusqu’alors, notre regret était de voir le marché belge être envahi de produits hyper transformés. Partout, on voyait de la fibre de bambou et du soja. Il n’y avait pas cette offre locale et sans allergène que nous défendons. C’est pourquoi nous nous sommes lancés et nous avons désiré offrir une alternative aux consommateurs belges. ”

Et s’il n’est pas toujours facile de convaincre le grand public de se tourner vers les alternatives végétales, surtout en Wallonie, Youpea ! redouble d’efforts pour rassurer les consommateurs.

“On insiste beaucoup sur l’aspect local et naturel de nos ingrédients, souligne Aurélie Maldague, responsable marketing. On n’ajoute donc pas d’additifs dans nos alternatives. De même, il n’y a pas d’allergènes dans nos hamburgers ou notre haché. Chez nous, il n’y a rien à cacher… ”

Aurélie Maldague, responsable marketing de Youpea ! ©Nick Remy Matthews

Privilégiant la transformation d’ingrédients végétaux, Youpea ! se distancie ainsi de la viande de culture, dite “artificielle”. “Beaucoup de consommateurs s’imaginent que l’on crée des substituts en laboratoire, mais ce n’est pas vrai. C’est d’ailleurs rarement le cas. Nous, on a pris le parti d’utiliser quelques ingrédients naturels, comme le pois, et de les mélanger entre eux afin d’obtenir une pâte homogène. ” Une pâte à partir de laquelle l’entreprise peut ensuite créer des burgers, des nuggets ou encore du haché.

“Dans notre secteur, nous devons peut-être nous montrer plus transparents car une partie des consommateurs se dit souvent sceptique par nature, ajoute Aurélie Maldague. C’est donc à nous de leur prouver que nos produits sont créés naturellement, sans artifices superflus. C’est un des nombreux défis auxquels nous devons faire face. ”

En Wallonie, l’association ProVeg estime que seulement 12 % de la population est flexitarienne et mange des alternatives végétales au moins une fois par semaine.