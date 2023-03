Carnaval de Tournai : les Entr’Potes, focus sur une nouvelle confrérie créée par une grand-mère et sa petite-fille

Un char pour 2024

Cette année, les déguisements ne seront pas adaptés au thème du carnaval. “Notre déguisement n’a pas de” rappel” du thème de cette année. Néanmoins nous avons confectionné des badges reprenant des dessins de mécaniques pour rappeler le thème de cette année et garder ainsi un souvenir de notre carnaval 2023”, explique la carnavaleuse.

Le char ne sera pas pour cette année mais reste un objectif pour les années à suivre. “Actuellement nous n’avons pas de char mais nous avons comme projet d’organiser quelques apéros confréries afin de récolter des bénéfices pour en confectionner un “, indique Charlène.

À ce jour, l’ASBL Carnaval de Tournai compte deux cent une confréries. Avec le covid trente-quatre confréries s’en sont allées pour laisser place à vingt et une nouvelles. “On constate que les confréries sont de plus en plus petites. Avant elles étaient composées de quinze à vingt personnes. Aujourd’hui, elle compte environ dix membres” confie Mathieu Ghisse, administrateur de l’ASBL Carnaval de Tournai.

21 nouvelles confréries ont fait leur entrée

Voici la liste :

•Les 100 Non dans l’Taime

•Les Entr’Potes

•Les Feliz Muerte

•Les Fill’Indiennes

•Les Flash-Back

•Fonktouseumepaspuk

•Les Grosses Nadine

•Les Guets à Paon

•Les Hurlus Perdus

•Les Kevinettes

•Les Lapins – Canal Historique

•Les Moukoudik

•La Mamie Suze

•Les Mutines

•Les Oranges Bleus

•Les Pan Paon

•Les Pies Colleuses

•Les Pimentées

•Les Ritournelles

•Les Si’Roses

•Les Temps d’M