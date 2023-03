La ville de Tournai assume le parking payant : pas de gratuité prévue comme à La Louvière

L’échevin de la mobilité, Jean-François Letulle, n’analyse pas du tout les choses comme M. Delvigne. “C’est le phénomène du moment. Tout le monde vient vers moi et présentant La Louvière comme la solution miracle. Mais mon impression est que c’est la meilleure fausse bonne idée du moment”.

”80% de zones de parking gratuites”

Avec ce système, le stationnement serait limité partout à deux heures hormis pour les riverains ou les travailleurs qui pourraient, s’ils le décidaient, rester garés au même endroit aussi longtemps que souhaité, fait remarquer l’échevin. “Et donc en ce compris devant les commerces. Sachant que certaines familles, assez nombreuses, possèdent deux véhicules, il faut intégrer cette dimension-là”.

À Tournai, depuis le début de la législature actuelle, l’accroissement des zones bleues est constant par rapport aux zones horodateurs. “Je situe le ratio 80 % zones bleues, 20 % zones horodateurs, et on devrait encore diminuer ce pourcentage très prochainement. Je dis donc qu’à Tournai 80 % du stationnement est gratuit”.

Jean-François Letulle fait aussi remarquer que des scan cars vont faire leur apparition à La Louvière au côté d’agents communaux chargés de contrôler le stationnement. “On parle de scan-cars au pluriel. Donc, je subodore l’autonomisation de celles-ci, ce qui n’est pas le cas à Tournai. La Louvière, c’est aussi une augmentation de la redevance à 25€ la journée ; on est bien en deçà de ce montant à Tournai.

À La Louvière, l’abonnement pour travailleurs (stationnement en zone bleue) est de 240€ à La Louvière. À Tournai, c’est 150€ depuis plus de dix ans”.

Il compare aussi l’organisation du parking dans les deux villes. “La Louvière est organisée en six zones de stationnement. À Tournai, le stationnement est bien plus lisible et délimité en deux grandes zones appelées rive droite et rive gauche.

Enfin, à Tournai, les zones bleues prennent bien mieux en considération la réalité du marché du travail en permettant une flexibilité des abonnements au mois, au trimestre et au semestre, et je crois même que c’est un service assez unique en la matière”.

Accompagner le linéaire commercial

Pas question de remettre en cause le fonctionnement actuel, insiste l’échevin. “À Tournai, les zones payantes accompagnent le linéaire commercial. Avec la demi-heure qui est une avancée conséquente.

Nous assumons ce choix, nous défendons cette philosophie. La où nous avons des commerces, nous souhaitons maintenir une rotation des véhicules pour éviter le phénomène des voitures ventouse. De façon empirique, nous venons d’en faire la démonstration dans la rue Royale. Le temps de finaliser les travaux, le stationnement en place aujourd’hui suit le principe de la zone bleue. Et bien ce sont les commerçants eux-mêmes qui demandent à réinstaurer une meilleure rotation avec du stationnement payant ou du stationnement achat rapide, ce qui est prévu à moyen terme”.

”Des choix à doser délicatement”

Jean-François Letulle relaie le point de vue d’experts en mobilité. “La politique de stationnement reste un sujet fort complexe car il recouvre des enjeux contradictoires. Toute la difficulté est de bien doser le choix que nous prenons et de trouver un équilibre entre les différents usages et les attentes de la population en matière d’occupation de l’espace public”.

Les explications de l’échevin n’ont pas eu l’heur de convaincre Robert Delvigne. “Le stationnement payant est un élément handicapant pour un centre commercial ; il chasse l’automobiliste, un client potentiel, qui préfère aller faire ses achats sous des lieux plus cléments en la matière”.