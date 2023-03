Tournai : le prix Derache pour l’innovation pédagogique à trois projets bluffants

Pour cette troisième édition, l’échevin de l’enseignement Jean-François Letulle et le jury sélectionnant les lauréats ont remis les prix au sein de l’école Camille Dépinoy. “Afin de compléter les prix pour les olympiades d’orthographe qui existe maintenant depuis un certain temps, j’ai souhaité mettre en place un prix plus collectif qui consacre une classe et qui mette en avant nos enseignants dans les innovations qu’ils proposent. Nous avons donc, il y a deux ans, ajouté une catégorie à ces olympiades qui sont devenues aujourd’hui les olympiades d’orthographe et de l’innovation pédagogique de la ville de Tournai prix Michel Derache”, explique M. Letulle. L’année dernière, ce prix a été baptisé prix Michel Derache, en l’honneur de l’ancien inspecteur bien connu décédé en 2021.

Des projets ludiques

Les écoles ont reçu un chèque de 1500 € (premier prix) et de 500 € (troisième prix) afin d’aider les écoles à acheter du matériel permettant d’amplifier les innovations pédagogiques et de continuer à entreprendre. Des gravures réalisées par des étudiants de l’école des Beaux-Arts de Tournai leur ont également été offertes.

Les projets pédagogiques menés par les écoles depuis maintenant trois ans permettent aux enfants un apprentissage ludique mais aussi une découverte de domaines variés. “Je suis fier de ce que les enseignants tournaisiens mettent en place avec leurs classes. C’est vraiment de qualité. Je remercie les enseignants pour l’engagement au quotidien pour nos enfants” confie l’échevin.