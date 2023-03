Tournai : tour d’horizon des plus beaux costumes pour le carnaval avec Attitude Show

Présent depuis des années à Tournai, le magasin Attitude Show costume de nombreux carnavaleux. Comme pour tous les événements très concentrés, une organisation sans faille est de rigueur. “Nous commandons toujours un an à l’avance sans connaître le thème. Nous fonctionnons selon les collections saisonnières et les tendances. Une fois le thème révélé, nous commandons du réassort sur certaines pièces en lien avec celui-ci”, explique Corine Delesie, la propriétaire des lieux. Malheureusement, aujourd’hui, il est très compliqué de recevoir de la marchandise “il y a une pénurie de conteneurs et des problèmes de transport. Donc afin d’être sûr de recevoir nos produits nous devons nous y prendre très tôt”.