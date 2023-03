Tournai : le Fifty-one a solidement aidé sept associations en 2022

Principales sources de rentrées pour le service club, le Tournai Jazz Festival et le Festin de Fruits de mer ont permis de dégager un montant jamais atteint de 17 170 €, soit pas loin de 2 500 € pour, ici un frigo industriel, là un voyage d’enfants, ailleurs autre chose encore.

Cette année, ces aides sont allées à :

Anthélie qui propose, chaussée de Lille à Tournai (dans un ancien bâtiment de la Sainte-Union totalement rénové), un habitat inclusif et solidaire pour adultes en grande fragilité psychique.

RéPIT, structure d’accueil mise en place à la rue Childéric par la plateforme pour l’interculturalité permettant d’accompagner les jeunes migrants en transit. (Note : Répit est aussi le nom d’un accueil de jour pour enfants handicapés)

L’ ASBL Louca qui vient en aide aux parents d’un enfant lourdement handicapé.

Le Courtil (IMP ND de la Sagesse à Leers-Nord) qui offre à ses résidants âgés de 6 à 20 ans un accompagnement adapté à leurs difficultés et potentialités.

L’école des Trieux, à Leers-Nord également, établissement d’enseignement spécialisé (avec un témoignage émouvant de l’organisateur du voyage à la montagne)

L’Assiette pour Tous et la Maison du Pichou, toutes deux très connues à Tournai et qu’on se permettra de ne plus présenter ici.