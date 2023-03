Carnaval de Tournai: une marée humaine et une ambiance de feu à la mascarade (vidéo)

Le défilé folklorique a tenu toutes ses promesses ce samedi après-midi en drainant la grande foule. À l’heure où les différents acteurs du cortège, qui s’étaient élancés des rues des Maux, Saint-Piat et Royale, se sont retrouvés aux abords de la Naïade, il était bien difficile de se frayer un chemin parmi les milliers de spectateurs.

©– Eda

©- Eda

Côté ambiance, le public a été servi avec une vingtaine de chars, des musiques entraînantes et des membres de confréries survoltés. Comme le veut la tradition, la Naïade fraîchement reliftée a eu droit à un hommage, rendu par les Diables et leurs bandas, tout comme au Pichou Saint-Piat un peu plus tard.

D’autres temps forts ont encore agrémenté la journée, comme les lancers de bonbons à la place Paul-Émile Janson et de Pichous (des petites brioches) exceptionnellement depuis le balcon de l’ancien restaurant Le Carillon (NDLR: le beffroi étant toujours en travaux).

Si vous n’avez pas pu assister à ces rendez-vous, il est encore possible de vous rattraper en assistant, dès 19 heures, à la crémation du Roi carnaval sur la place Reine Astric, suivie d’une marche funèbre aux flambeaux vers l’Escaut. Et pour ceux qui ont encore de l’énergie, le grand bal des Mécaniques du Temps, sous le chapiteau de la Grand-Place, verra plusieurs DJ’s se mettre aux platines pour faire danser le public à partir de 22 heures.

Dimanche, entre 13 h 30 et 16 h, toujours sous le chapiteau, le Bal à fond va battre son plein et ravir les petits carnavaleux avec un spectacle musical, une boum et même un goûter.