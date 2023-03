Très peu d’interventions policières durant le carnaval de Tournai

Après le spectacle déambulatoire Big Big Bang, la nuit de vendredi à samedi a déjà été relativement calme avec dix arrestations administratives, tandis que le poste médical avancé de la Croix-Rouge a pris en charge 14 personnes, dont deux mineurs. La plupart d’entre elles avaient abusé de la boisson.

Seulement trois arrestations administratives samedi

Plus chargée en animations (mascarade, lancers de bonbons et de pichous, brûlage du Roi carnaval, marche aux flambeaux, grand bal…), on aurait pu croire que la "folle" journée et la nuit de samedi à dimanche allaient mettre bien davantage à contribution les équipes de la zone du Tournaisis et de la police fédérale, venue en renfort. Il n’en a rien été puisque l’on n’a dénombré que trois arrestations administratives.

"Sur le plan médical, le poste avancé de la Croix-Rouge a enregistré 29 interventions, dont 20 en lien avec l’excès d’alcool, indiquait le bourgmestre tournaisien. Le bilan général est très satisfaisant au regard de la foule immense qui a déferlé dans les rues du centre-ville. Je dirai même que certains week-ends sont bien plus chargés pour la police."

"Le carnaval s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. C’était le maître mot. Je tiens d’ailleurs à remercier les Tournaisiens car ils ont montré qu’ils savaient s’amuser sans dépasser les limites. Lors des différents temps forts, j’ai rencontré énormément de personnes heureuses de retrouver ‘‘leur’’ carnaval à cette période (NDLR: l’édition 2022 s’était tenue en septembre) après des années d’attente. "

Petite ombre au tableau, on a constaté une recrudescence du nombre de vols de téléphones portables, tant vendredi que samedi, notamment le long des quais. Un phénomène relativement nouveau selon Paul-Olivier Delannois, qui annonçait l’arrestation de deux auteurs.