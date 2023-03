"Décarboner la briqueterie de Barry grâce à une éolienne : comment peut-on justifier le refus du permis ?"

Une décision qui peut sembler étonnante sachant que la machine doit s’implanter au sein d’une zone industrielle, à l’arrière des Briqueteries de Ploegsteert à Barry.

Des projets comparables acceptés à Ghislenghien et Ollignies

L’éolienne haute de 150 m serait directement connectée à l’entreprise en vue de couvrir une bonne partie de sa consommation électrique (entre 57 et 61 % selon les estimations). Le député wallon Jean-Luc Crucke (Les Engagés) a adressé une question écrite au ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), pour lui faire part de sa stupéfaction…

Deux poids, deux mesures ?

”À l’heure où l’on fait tout pour décarboner l’industrie en Wallonie, comment pouvez-vous justifier un tel refus de permis ?, s’interroge l’Anvinois. Quand on regarde les installations de Colruyt à Ghislenghien et Ollignies, on est dans une configuration similaire mais là, des éoliennes ont été autorisées à la différence près qu’elles ne bénéficient pas à la population (NDLR : à Barry, 35 % de l’énergie verte produite alimenterait l’usine, le reste étant injecté dans le réseau). Or, c’est un argument énoncé par la Région pour motiver son refus. Deux poids, deux mesures ? Comptez-vous jouer un rôle actif dans la transition écologique et climatique dont la planète a urgemment besoin en accordant le permis ?”

Un recours a été introduit le 14 février dernier par le promoteur, qui soutient que les motivations de la Région wallonne sont très légères (voir ci-dessous). Il appartient maintenant aux ministres Tellier et Borsus de trancher dans un délai de trois mois.

Après avoir évoqué la genèse du dossier, Willy Borsus n’a pas souhaité s’étendre sur le projet de la briqueterie, n’ayant pas pris connaissance de tous les éléments de la demande de permis relative à cette machine bridée à 2,99 MW.

”Je ne peux toutefois pas rester insensible à la problématique de la décarbonisation de nos entreprises. Je réfléchis avec mon administration à des propositions visant à faciliter l’utilisation et le développement de l’énergie éolienne au sein de nos zones d’activité économique et pour nos entreprises”, souligne le ministre. Affaire à suivre.