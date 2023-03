Leuze, championne de l’éolien en Wallonie picarde, pourrait accueillir une 20e machine

L’excellent gisement venteux de la zone n’est pas passé inaperçu auprès des développeurs.

Un nouveau mât fait actuellement l’objet d’une demande de permis émanant de la SA E-NosVents (Luminus et Ideta). Le promoteur n’a jamais caché son ambition d’agrandir, pour la seconde fois, le parc de Tourpes en y édifiant une 13e installation.

On se souviendra qu’à l’origine, un permis avait été sollicité pour, déjà, passer de 9 à 13 éoliennes. L’une d’elles avait cependant été recalée par la Région wallonne, en raison de sa proximité avec une zone boisée. Après avoir revu sa copie, la SA E-NosVents a prévu de la décaler de 150 mètres vers le sud, ce qui l’éloignera quelque peu du village de Tourpes.

Clôture de l’enquête publique le 3 avril

D’une hauteur de 150 m en bout de pâle, la machine serait construite dans l’alignement des 3 dernières éoliennes, opérationnelles depuis fin 2020. Son gabarit et sa puissance, inférieure à 3 MW, seront identiques pour une production évaluée à 7 GWh/an.

Aucun noyau d’habitats ni de logement isolé n’est situé à moins de 600 mètres de la structure.

L’enquête publique, ouverte depuis le 2 mars, sera clôturée le lundi 3 avril. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi, de 9h à 12 h, le mercredi de 14h à 16h ou sur rendez-vous (urbanisme@leuze-en-hainaut.be) en dehors des heures d’ouverture au public. Les éventuels griefs et remarques sont à formuler par écrit au collège de Leuze, à l’adresse de l’administration communale ou par mail au service de l’urbanisme.

Comme il s’y était engagé par le passé, le promoteur confirme que le parc de Tourpes ne sera plus concerné par une extension.

”Matériellement, il est quasi impossible d’ajouter d’autres éoliennes car le périmètre libre de contraintes est désormais très réduit. Et nous tenons à respecter le cadre de référence. Avec ce nouveau mât, on aura optimisé le potentiel de la zone “, assure Olivier Bontems, le directeur des secteurs énergie et solutions durables à Ideta.