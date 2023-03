Un coup de pouce pour créer de nouveaux magasins dans les villages de Tournai

Depuis quelques années, à Tournai, on connaît l’appel à projets Créa-Comm qui permet de soutenir la création de commerces dans le centre-ville grâce à une aide au loyer. On vient d’apprendre qu’une action du même type ciblera cette fois des commerçants ayant l’intention de s’installer dans des villages de la commune. "L’objectif est de répondre aux besoins de première nécessité des habitants des villages, en soutenant le retour d’un magasin d’alimentation générale, d’une boulangerie, etc.", indique Caroline Mitri. "C’est une demande très forte qui ressort des discussions lors de l’opération de développement rural".