Antoing: la revitalisation urbaine s’accélère

Du simple au double

Le troisième et dernier terrain, d’une contenance de 9,78 ares, appartient à la Décanale d’Antoing. "Implanté à l’avenue de l’Europe, propriété de l’ASBL Association des œuvres paroissiales du Doyenné d’Antoing, ce bien a été estimé à 53 489 €. Compte tenu de l’estimation du notaire Quiévy à 129 €/m2, l’ASBL a également contesté l’estimation. Le collège communal a pu négocier le rachat à 100 euros/m². Il convient donc d’acquérir le bien pour un montant de 97 800 €", a précisé le mayeur. Le coût total de l’achat de ces trois parcelles du centre-ville est de 273 422 €. Notons que ces achats sont couverts par un subside régional. "Je souhaite que ce projet voie le jour le plus vite possible. Ceci dit, la manière dont les transactions sont proposées aujourd’hui posent question. On achète les mêmes terres, dans le même site, à des prix différents, du simple au double ! C’est interpellant. Tant mieux pour les concernés. On paie ces terrains au prix fort, au prix d’un terrain à bâtir", a relevé Samuel Vincent (UCA) qui a voté contre. "Eux n’auraient pas pu bâtir. C’est une zone rouge. Ils auraient pu faire des annexes. La valeur par rapport à ce que nous allons y faire est différente. On ne peut pas comparer les terrains entre eux car ils n’ont pas la même situation", a expliqué Pascal Detournay, directeur général. Les groupes PS et GO ont approuvé cet achat.